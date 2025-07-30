Російський снаряд влучив у житловий будинок у Херсоні: постраждала жінка

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Сьогодні вранці російські війська обстріляли житлову забудову в Корабельному районі Херсона. Внаслідок атаки медична допомога знадобилася місцевій мешканці

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Він уточнив, що під ударом ворога опинився житловий будинок, в якому проживає літнє подружжя. В оселі вибиті шибки. Крім того, уламки пошкодили фасад та автомобіль.

"Постраждала жінка — її до лікарні доставила "швидка". Потерпілій надали допомогу і відпустили на амбулаторне лікування", — йдеться в повідомленні.