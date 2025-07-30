Стрілянина на Троєщині: чоловік поранив перехожого через зауваження

фото: Поліція Києва

Увечері 29 липня на вулиці Каштановій у столичному районі Троєщина сталася стрілянина. Інцидент трапився близько 23:00 — очевидці повідомили про постріли до Деснянського управління поліції

Про це інформує RegioNews із посиланням на столичну поліцію.

Зазначається, що конфлікт виник після того, як 46-річний місцевий мешканець зробив зауваження водію Audi через неправильне паркування біля супермаркету.

Після словесної перепалки водій кілька разів вистрелив у чоловіка, поранивши його в обличчя, та втік із місця події.

Невдовзі патрульні за орієнтуванням розшукали й затримали нападника. Ним виявився 19-річний киянин.

За фактом інциденту розпочато кримінальне провадження. Затриманому загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці затримали зловмисника, який влаштував стрілянину у дворі житлового будинку в Подільському районі Києва. Хулігану загрожує до семи років тюрми.