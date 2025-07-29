Фото: поліція Дніпропетровської області

Чоловіка, який напав на літню жінку і відібрав у неї гаманець посеред дня - затримано

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Інцидент стався 26 липня близько 13:00 у провулку Парусний Новокодацького району.

Злочинець підійшов до 71-річної потерпілої біля магазину і силою відібрав у неї гаманець. Усередині були гроші, банківські картки, пенсійне посвідчення та хрестик. Після злочину він втік у бік лісосмуги.

Затриманий підозрюваний

Правоохоронці оперативно встановили особу підозрюваного та затримали його в порядку статті 208 КПК України. Ним виявився 39-річний чоловік, який раніше вже мав судимості за грабежі та розбійні напади.

Правоохоронці встановлюють обставини злочину

27 липня слідчі оголосили чоловікові підозру за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України - грабіж із застосуванням насильства або небезпечним для життя способом. Злочинцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Раніше повідомлялося, у Дніпрі 14-річний хлопець жорстоко вбив біля банкомата матір двох малолітніх дітей. Примітно те, що мотив убивства не пов'язаний із заволодінням майном чи пограбуванням.