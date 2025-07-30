Побиття людей у центрі Києва: на Хрещатику група молодиків напала на перехожих

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Правоохоронці повідомили про підозру групі молодиків за напад та побиття перехожих у центрі Києва. Хуліганам загрожує до п'яти років тюрми

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у місті Київ, передає RegioNews.

Інцидент стався днями на Хрещатику. За даними слідства, коли 21-річний киянин повертався ввечері додому, до нього підійшла група невідомих нетверезих юнаків. Молодики провокували конфлікт, а потім почали бити хлопця. Перехожий, який став свідком інциденту, зробив хуліганам зауваження. Агресивно налаштовані юнаки кинулися на 37-річного чоловіка, повалили на землю та побили.

Правоохоронці затримали одного з нападників на місці події. Ще двох юнаків розшукали згодом.

"Нападниками виявилися місцеві мешканці віком від 19 до 22 років, двоє з яких вже притягувалися до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини", — йдеться в повідомленні.

Слідчі повідомили фігурантам про підозру у хуліганстві, вчиненому групою осіб. Хлопцям загрожує до п'яти років позбавлення волі.