Побиття людей у центрі Києва: на Хрещатику група молодиків напала на перехожих
Правоохоронці повідомили про підозру групі молодиків за напад та побиття перехожих у центрі Києва. Хуліганам загрожує до п'яти років тюрми
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у місті Київ, передає RegioNews.
Інцидент стався днями на Хрещатику. За даними слідства, коли 21-річний киянин повертався ввечері додому, до нього підійшла група невідомих нетверезих юнаків. Молодики провокували конфлікт, а потім почали бити хлопця. Перехожий, який став свідком інциденту, зробив хуліганам зауваження. Агресивно налаштовані юнаки кинулися на 37-річного чоловіка, повалили на землю та побили.
Правоохоронці затримали одного з нападників на місці події. Ще двох юнаків розшукали згодом.
"Нападниками виявилися місцеві мешканці віком від 19 до 22 років, двоє з яких вже притягувалися до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини", — йдеться в повідомленні.
Слідчі повідомили фігурантам про підозру у хуліганстві, вчиненому групою осіб. Хлопцям загрожує до п'яти років позбавлення волі.
Нагадаємо, днями Святошинському районі Києва двоє молодиків жорстоко побили місцевого мешканця за зауваження щодо гучної поведінки. Зловмисники розпивали алкогольні напої на спортивному майданчику.