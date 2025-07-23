У Києві хуліган на ходу розстріляв автівку

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Правоохоронці затримали зловмисника, який сьогодні вранці влаштував стрілянину у дворі житлового будинку в Подільському районі Києва. Хулігану загрожує до семи років тюрми

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у місті Київ, передає RegioNews.

Правоохоронці оперативно розшукали та затримали 35-річного стрілка.

"Чоловік пояснив свої дії тим, що стріляв у бік автомобіля з травматичної зброї через конфлікт із водієм, що стався напередодні", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що власник авто не постраждав. Слідчі розпочали кримінальне провадження. Хулігану загрожує до семи років позбавлення волі.