У Києві хуліган на ходу розстріляв автівку
Правоохоронці затримали зловмисника, який сьогодні вранці влаштував стрілянину у дворі житлового будинку в Подільському районі Києва. Хулігану загрожує до семи років тюрми
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у місті Київ, передає RegioNews.
Правоохоронці оперативно розшукали та затримали 35-річного стрілка.
"Чоловік пояснив свої дії тим, що стріляв у бік автомобіля з травматичної зброї через конфлікт із водієм, що стався напередодні", — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що власник авто не постраждав. Слідчі розпочали кримінальне провадження. Хулігану загрожує до семи років позбавлення волі.
Нагадаємо, у місті Васильків Київської області поліція розслідує обставини збройного нападу на місцевого жителя. Невідомий підійшов до припаркованого автомобіля Range Rover та здійснив кілька пострілів у бік водія. Потерпілого госпіталізували.