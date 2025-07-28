15:04  28 липня
Одна з київських вулиць перетворилася на річку через сильну зливу - відео
14:12  28 липня
В Україну йдуть грози та спека: які регіони заллє, а де буде +36
11:49  28 липня
На Тернопільщині чоловік загинув під час чищення криниці
UA | RU
UA | RU
28 липня 2025, 18:20

У Дніпрі через конфлікт чоловік кинув бойову гранату - пошкоджено будинок

28 липня 2025, 18:20
Читайте также на русском языке
Фото: поліція Дніпропетровської області
Читайте также
на русском языке

Стався інцидент, коли чоловік кинув гранату на подвір’я свого знайомого під час конфлікту

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

За фактом хуліганських дій поліція повідомила про підозру 46-річному місцевому мешканцю.

Подія трапилася 26 липня близько 20:10 у Самарському районі міста. За повідомленням до поліції, між двома чоловіками, які спільно проводили час, виникла сварка. Один із учасників покинув місце конфлікту, але згодом повернувся і кинув боєприпас на подвір’я знайомого. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав, проте у приватному будинку були пошкоджені вікна.

Вибух пошкодив вікна приватного будинку

На місце події оперативно прибули слідчо-оперативна група відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції №2. Правоохоронці затримали 46-річного чоловіка відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі триває досудове розслідування, встановлюються всі обставини інциденту, а також оцінюється ступінь небезпеки скоєного правопорушення.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині чоловік кинув гранату в таксі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дніпро Граната вибух вибухова хвиля конфлікт
На Черкащині викрили 40-річного чоловіка зі складом зброї вдома: що знайшли у дворі
28 липня 2025, 17:54
П’ять років за держзраду: у Дніпрі засудили чоловіка, який готував удар по ТЕС і шпиталю
28 липня 2025, 17:32
Як виглядає квартира на 26 поверсі в ЖК "Новодворянський" після ракетного удару по Дніпру 26 липня
28 липня 2025, 15:40
Всі новини »
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
22 липня 2025
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Після 22 липня 2025 року про європейську інтеграцію України можна забути
21 липня 2025
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Роботизація війни, продемонстрована 3 ОШБр, може і має стати майбутнім як нашої війни, так і воєн майбутнього загалом
17 липня 2025
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Офіс президента захотів новий уряд, заради чого пішов на все. Але чи буде з цього якась користь для країни?
У Кривому Розі чоловік підірвав гранатою дружину, а потім себе - від вибуху зайнявся будинок
28 липня 2025, 18:37
На Дніпропетровщині чоловік на авто переїхав мотоцикл
28 липня 2025, 18:19
Палає будинок на Житомирській трасі: дим стіною, видимість майже нульова
28 липня 2025, 18:03
На Черкащині викрили 40-річного чоловіка зі складом зброї вдома: що знайшли у дворі
28 липня 2025, 17:54
На Дніпропетровщині сторожа ферми вбив бик
28 липня 2025, 17:53
П’ять років за держзраду: у Дніпрі засудили чоловіка, який готував удар по ТЕС і шпиталю
28 липня 2025, 17:32
На Львівщині прикордонники виявили у пасажирки мікроавтобуса незвичайний вантаж
28 липня 2025, 17:29
"Зливав" дані про ТЦК та блокпости: у Дніпрі засудили зрадника, який працював на росіян
28 липня 2025, 17:26
На Донеччині екіпаж "Білий янгол" потрапив під удари дронів під час евакуації поранених
28 липня 2025, 17:18
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Геннадій Друзенко
Олексій Гончаренко
Всі блоги »