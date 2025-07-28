Фото: поліція Дніпропетровської області

Стався інцидент, коли чоловік кинув гранату на подвір’я свого знайомого під час конфлікту

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

За фактом хуліганських дій поліція повідомила про підозру 46-річному місцевому мешканцю.

Подія трапилася 26 липня близько 20:10 у Самарському районі міста. За повідомленням до поліції, між двома чоловіками, які спільно проводили час, виникла сварка. Один із учасників покинув місце конфлікту, але згодом повернувся і кинув боєприпас на подвір’я знайомого. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав, проте у приватному будинку були пошкоджені вікна.

Вибух пошкодив вікна приватного будинку

На місце події оперативно прибули слідчо-оперативна група відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції №2. Правоохоронці затримали 46-річного чоловіка відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі триває досудове розслідування, встановлюються всі обставини інциденту, а також оцінюється ступінь небезпеки скоєного правопорушення.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині чоловік кинув гранату в таксі.