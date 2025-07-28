У центрі Києва електромобіль влетів у підземний перехід

фото: Поліція Києва

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Telegram поліції Києва.

ДТП сталась сьогодні близько 7:00. Водій електромобіля Volkswagen, рухаючись по вулиці Хрещатик зі сторони Бесарабської площі, не впорався з керуванням, внаслідок чого виїхав на пішохідну частину дороги, де зіткнувся з бетонним загородженням підземного переходу.

43-річного водія із тілесними ушкодженнями госпіталізували до медичного закладу.

Нагадаємо, син проросійського коміка на смерть збив жінку в Києві.