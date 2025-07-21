Син проросійського коміка Молочного, який працює в прокуратурі, на смерть збив жінку в Києві

фото: Київська міська прокуратура

Працівник органів прокуратури, який влаштував п'яну ДТП і на смерть збив жінку в Голосіївському районі Києва, виявився сином відомого проросійського коміка-втікача Андрія Молочного

Про це на сторінці в Facebook повідомив журналіст Костянтин Андріюк.

За його даними, Андрій Андрійович Молочний 2001 року народження є сином коміка Андрія Сергійовича Молочного. Йдеться про уродженця Коростеня, який був резидентом Comedy Club та актором народного комедійного серіалу "Файна Юкрайна".

Підозрюваний працює головним спеціалістом відділу кадрової роботи та державної служби Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

20 липня на вулиці Великій Васильківській він за кермом автомобіля Toyota збив жінку в пішохідній зоні. Після наїзду водій спробував втекти, але його затримали.

Зазначається, що батько затриманого — проросійськи налаштований, відзначився багатьма антиукраїнськими виступами і дописами. Після початку російсько-української війни переїхав жити до РФ. Він має чотирьох синів та доньку.

За злочини проти України Андрій Молочний-старший внесений в базу даних "Миротворця".