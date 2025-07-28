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28 июля 2025, 10:35

В центре Киева электромобиль влетел в подземный переход

28 июля 2025, 10:35
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фото: Полиция Киева
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Полиция устанавливает обстоятельства ДТП с пострадавшим на улице Крещатик

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram полиции Киева.

ДТП произошло сегодня около 7:00. Водитель электромобиля Volkswagen, двигаясь по улице Крещатик со стороны Бессарабской площади, не справился с управлением, в результате чего выехал на пешеходную часть дороги, где столкнулся с бетонным заграждением подземного перехода.

43-летний водитель с телесными повреждениями госпитализирован в медицинское учреждение.

Напомним, сын пророссийского комика насмерть сбил женщину в Киеве.

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