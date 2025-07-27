Фото: поліція Київської області

У Баришівській громаді Київської області правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у скоєнні розбійного нападу на молоду жінку

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Інцидент стався у селі Коржі, неподалік від залізничної станції. Як повідомила 25-річна мешканка Києва, до неї ззаду підійшов невідомий, вдарив електрошокером у шию, після чого вона впала. Зловмисник намагався силоміць відтягнути її в сторону лісосмуги, аби заволодіти особистими речами. Втім, жінці вдалося вирватися і втекти.

Поліція оперативно відреагувала на звернення потерпілої. Працівники Баришівського відділу поліції провели слідчі дії на місці події, переглянули відео з камер спостереження, опитали свідків та встановили маршрут руху нападника. Завдяки цим зусиллям підозрюваного вдалося швидко ідентифікувати та затримати. Ним виявився 32-річний уродженець Вінниччини, який вже мав судимості за схожі злочини.

За процесуального керівництва Баришівського відділу Броварської окружної прокуратури, чоловіку оголошено про підозру у вчиненні розбою в умовах воєнного стану. Йдеться про ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі з можливою конфіскацією майна.

Суд обрав для затриманого запобіжний захід - тримання під вартою. Наразі триває досудове розслідування.

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