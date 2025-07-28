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28 липня 2025, 08:58

Наслідки нічної атаки РФ на Київ: поліція оприлюднила кадри руйнувань

28 липня 2025, 08:58
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фото: Національна поліція
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У ніч на 28 липня в Дарницькому районі Києва внаслідок удару ворожого безпілотника постраждали п'ятеро мешканців багатоповерхівки. Серед них — дворічна дівчинка, яка отримала різані рани стопи

Про це повідомила пресслужба Національної поліції, передає RegioNews.

Зазначається, що вибуховою хвилею пошкоджено скління з 6 по 11 поверхи будинку. Усі постраждалі мають осколкові поранення та були госпіталізовані.

Також пошкоджено кілька автомобілів, припаркованих у дворі.

На місці працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки.Правоохоронці фіксують черговий воєнний злочин Росії.


Нагадаємо, вночі, 28 липня, по всій Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через запуск Росією ракет та шахедів.

У Києві повідомлялося про звуки вибухів. Мер Віталій Кличко попереджав, що по ворожих дронах працює ППО.

Внаслідок атаки російських безпілотників у Дарницькому районі столиці постраждали п'ятеро мешканців багатоповерхівки.

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Київ атака війна російська армія Дарницький район дитина вікна багатоповерхівка цивільні поранені
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