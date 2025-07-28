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28 липня 2025, 07:16

Київ під обстрілом: п'ятеро поранених, серед них — 3-річна дитина

28 липня 2025, 07:16
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Унаслідок атаки російських безпілотників у Дарницькому районі столиці постраждали п’ятеро мешканців багатоповерхівки, серед них — дитина

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає RegioNews.

За його словами, усі постраждалі — мешканці багатоповерхового житлового будинку, де вибуховою хвилею в одному з під'їздів пошкоджені вікна з 6 по 11 поверхах.

Як додав начальник КМВА Тимур Ткаченко, серед постраждалих — дитина 3 років із осколковими пораненнями. Чотирьох людей госпіталізовано.

Також поруч із житловим будинком пошкоджено автомобіль.

На місці працюють усі відповідні служби.

Вночі, 28 липня, по всій Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через запуск Росією ракет та шахедів.

У Києві повідомлялося про звуки вибухів. Мер Віталій Кличко попереджав, що по ворожих дронах працює ППО.

Нагадаємо, днями окупаційні війська РФ атакували в Херсоні транспортний засіб працівників одного з міських комунальних підприємств. Одна людина загинула, є тяжко поранені.

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