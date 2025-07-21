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21 липня 2025, 13:48

Унаслідок масованої атаки РФ на Київ — дев'ятеро постраждалих

21 липня 2025, 13:48
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фото: ДСНС Києва
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Станом на ранок унаслідок нічного російського обстрілу столиці зафіксовано 9 постраждалих. Одна жінка звернулася по медичну допомогу — її госпіталізували

Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.

Окрім того, у Дарницькому районі тривають активні роботи з ліквідації наслідків атаки.

До процесу залучено понад 200 рятувальників та понад 50 одиниць техніки Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Задіяна також спеціалізована роботизована техніка та авіація.

Як відомо, цієї ночі росіяни здійснили комбіновану атаку по Україні. Зокрема, ворог випустив по країні 24 ракети, а також 426 ударних дронів типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів.

Нагадаємо, у Києві внаслідок масованого удару одна людина загинула.

Раніше повідомлялося, що під час нічної дронової атаки на Київ російський ударний БпЛА зруйнував квартиру, в якій мешкала родина народного депутата від "Слуги народу" Андрія Жупанина.

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