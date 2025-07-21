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21 липня 2025, 11:40

Росіяни атакували Херсон безпілотниками: поранені три жінки

21 липня 2025, 11:40
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У понеділок вранці, 21 липня, російська армія атакувала дронами Дніпровський район Херсона. Внаслідок обстрілів постраждали місцеві мешканки

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації, передає RegioNews.

Відомо, що близько 08:00 під атаку безпілотника потрапили дві херсонки.

"Через ворожий удар жінки, яким 45 та 71 рік, дістали вибухові травми та уламкові поранення. Наразі постраждалі перебувають у лікарні", — йдеться в повідомленні.

Згодом окупанти атакували з БпЛА квартиру в Дніпровському районі. Під черговий удар потрапила 63-річна жінка. Пенсіонерка дістала вибухову травму, контузію та уламкові поранення ніг. Її ушпиталили до лікарні.

Нагадаємо, вчора війська РФ атакували десятки населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів поранені двоє цивільних.

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