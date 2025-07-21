Росіяни атакували Херсон безпілотниками: поранені три жінки

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Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації, передає RegioNews.

Відомо, що близько 08:00 під атаку безпілотника потрапили дві херсонки.

"Через ворожий удар жінки, яким 45 та 71 рік, дістали вибухові травми та уламкові поранення. Наразі постраждалі перебувають у лікарні", — йдеться в повідомленні.

Згодом окупанти атакували з БпЛА квартиру в Дніпровському районі. Під черговий удар потрапила 63-річна жінка. Пенсіонерка дістала вибухову травму, контузію та уламкові поранення ніг. Її ушпиталили до лікарні.