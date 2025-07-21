Обстріл Івано-Франківщини: 4 постраждалих, серед них — дитина
Унаслідок нічної російської атаки на Івано-Франківщині постраждали щонайменше чотири людини, зокрема одна дитина
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
- Івано-Франківська громада:
Внаслідок ворожого удару виникла пожежа у двоповерховому житловому будинку, також пошкоджені інші оселі. Попередньо відомо про 4 травмованих. На місці працювали рятувальники та сапери.
- Городенківська громада (Коломийський район):
Рятувальники оперативно загасили пожежу в господарчій будівлі. Постраждалих немає.
- Місто Івано-Франківськ:
Ліквідовано масштабні загоряння гаражів, автомобілів і виробничо-складських приміщень — загальна площа пожеж сягнула понад 500 кв. м.
Нагадаємо, в ніч на 21 липня Івано-Франківськ зазнав комбінованого удару російських військ із застосуванням ракет і ударних безпілотників.
Міський голова Руслан Марцінків назвав цю атаку наймасштабнішою з початку повномасштабного вторгнення.