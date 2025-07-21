В результате массированной атаки РФ на Киев — девять пострадавших

фото: ГСЧС Киева

По состоянию на утро в результате ночных российских обстрелов столицы зафиксировано 9 пострадавших. Одна женщина обратилась за медицинской помощью – ее госпитализировали

Об этом сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.

Кроме того, в Дарницком районе продолжаются активные работы по ликвидации последствий атаки.

В процесс привлечены более 200 спасателей и более 50 единиц техники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Задействована также специализированная роботизированная техника и авиация.

Как известно, этой ночью россияне совершили комбинированную атаку по Украине. В частности, враг выпустил по стране 24 ракеты, а также 426 ударных дронов типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов.

Напомним, в Киеве в результате массированного удара один человек погиб.

Ранее сообщалось, что во время ночной дроновой атаки на Киев российский ударный БПЛА разрушил квартиру, в которой проживала семья народного депутата от "Слуги народа" Андрея Жупанина.