В результате массированной атаки РФ на Киев — девять пострадавших
По состоянию на утро в результате ночных российских обстрелов столицы зафиксировано 9 пострадавших. Одна женщина обратилась за медицинской помощью – ее госпитализировали
Об этом сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.
Кроме того, в Дарницком районе продолжаются активные работы по ликвидации последствий атаки.
В процесс привлечены более 200 спасателей и более 50 единиц техники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Задействована также специализированная роботизированная техника и авиация.
Как известно, этой ночью россияне совершили комбинированную атаку по Украине. В частности, враг выпустил по стране 24 ракеты, а также 426 ударных дронов типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов.
Напомним, в Киеве в результате массированного удара один человек погиб.
Ранее сообщалось, что во время ночной дроновой атаки на Киев российский ударный БПЛА разрушил квартиру, в которой проживала семья народного депутата от "Слуги народа" Андрея Жупанина.