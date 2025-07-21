У Києві через атаку зруйновано квартиру сім'ї нардепа від "Слуги народу"

фото: Телеграф/Ян Доброносов

Під час нічної дронової атаки на Київ російський ударний БпЛА зруйнував квартиру, в якій мешкала родина народного депутата від "Слуги народу" Андрія Жупанина

Про це сам депутат повідомив на своїй сторінці у соцмережі, передає RegioNews.

"Тут ще вчора була квартира моєї коханої дружини. Сьогодні вночі вона згоріла дотла через російсько-іранський шахед", — написав Жупанин.

Жертв вдалося уникнути. Мати дружини депутата, почувши сигнал повітряної тривоги, спустилася до укриття. Також вдалося врятувати кота на ім’я Семен, зараз він перебуває під наглядом у ветеринарній клініці.

"Майно втрачене. Мама особливо переживає щодо фотографій. Зробимо нові. Не ігноруйте сигналів тривоги", — додав депутат.

Нагадаємо, в ніч на 21 липня російська армія запустила по Україні 24 ракети, а також 426 ударних дронів типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів.

Раніше повідомлялося, що в Києві внаслідок масованого удару одна людина загинула, ще кілька постраждали.