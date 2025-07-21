08:28  21 липня
Пошкодження після атаки: метро "Лук'янівська" тимчасово не працює
07:20  21 липня
На Сумщині українські дронарі рознесли позиції окупантів
04:30  21 липня
Підбирав ключі та обкрадав оселі містян: у Сумах засудили серійного "квартирника"
UA | RU
UA | RU
21 липня 2025, 09:55

Росія запустила по Україні 24 ракети понад 400 дронів: як відпрацювала ППО

21 липня 2025, 09:55
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: Генштаб ВСУ
Читайте также
на русском языке

У ніч на 21 липня російська армія запустила по Україні 24 ракети, а також 426 ударних дронів типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО збили 224 ворожі цілі, ще 203 дрони-імітатори — локаційно втрачені

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Відомо, що ворог атакував Україну 450-ма засобами повітряного нападу:

  • 426 ударними БпЛА із напрямків — Брянськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — РФ;
  • п'ятьма аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" (із повітряного простору Тамбовської області;
  • чотирма крилатими ракетами "Калібр” (із акваторії Чорного моря);
  • однією крилатою ракетою "Іскандер-К" (район пусків — Міллєрово);
  • 14 крилатими ракетами "Х-101" (із повітряного простору Саратовської області).

За попередніми даними, ППО знешкодила 427 засобів повітряного нападу противника, 224 — збито вогневими засобами, 203 — локаційно втрачені:

  • 200 ворожих БпЛА типу "Shahed" (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами;
  • переважну більшість ракет збито вогневими засобами протиповітряної оборони.

"Зафіксовано влучання 23 ударних БпЛА у 3 локаціях, а також падіння збитих – на 12 локаціях", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ввечері та вночі війська РФ атакували Дніпропетровщину ударними дронами. Сили ППО збили сім російських БпЛА.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
РФ війна обстріли окупанти ЗСУ БПЛА ППО ракетний удар Повітряні сили
Обстріл Івано-Франківщини: 4 постраждалих, серед них — дитина
21 липня 2025, 09:28
На Черкащині ППО знищила 2 російські ракети та 9 безпілотників
21 липня 2025, 08:05
Масована атака на Київ: одна людина загинула, у кількох районах — масштабні пожежі
21 липня 2025, 07:14
Всі новини »
17 липня 2025
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Офіс президента захотів новий уряд, заради чого пішов на все. Але чи буде з цього якась користь для країни?
16 липня 2025
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Заява президента США уперше сприймається не як спроба домовитися, а як справжній ультиматум
14 липня 2025
Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом
Влада із сателітами нібито як готується до виборів, але поки готуватися ні до чого, хіба до перемоги Залужного
11 липня 2025
"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить
Загадкові смерті російських топчиновників – одна із ознак того, що час імперії добігає кінця, і руку до цього знову доклала Україна
Українські військові відбили у росіян населений пункт на Сумщині
21 липня 2025, 10:31
Чоловіку, який розпилив газ у салоні маршрутки та вдарив ножем пасажира в Одесі, загрожує до 8 років ув’язнення
21 липня 2025, 10:15
На Хмельниччині ППО знищила 5 дронів: пошкоджено 20 будинків
21 липня 2025, 10:07
Сумщина під ударами: за добу — 90 атак, поранено трьох дорослих і дитину
21 липня 2025, 09:49
На Донеччині окупанти вбили цивільного, поранені 6 людей
21 липня 2025, 09:32
Обстріл Івано-Франківщини: 4 постраждалих, серед них — дитина
21 липня 2025, 09:28
Військові моряки знищили 3 російські "шахеди"
21 липня 2025, 09:10
В ОВА розповіли про наслідки обстрілів Херсонщини
21 липня 2025, 08:55
НАБУ підтвердило обшуки у співробітників — справу ведуть СБУ та ОГП
21 липня 2025, 08:54
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Юрій Бутусов
Мар'яна Безугла
Всі блоги »