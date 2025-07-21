Росія запустила по Україні 24 ракети понад 400 дронів: як відпрацювала ППО
У ніч на 21 липня російська армія запустила по Україні 24 ракети, а також 426 ударних дронів типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО збили 224 ворожі цілі, ще 203 дрони-імітатори — локаційно втрачені
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.
Відомо, що ворог атакував Україну 450-ма засобами повітряного нападу:
- 426 ударними БпЛА із напрямків — Брянськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — РФ;
- п'ятьма аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" (із повітряного простору Тамбовської області;
- чотирма крилатими ракетами "Калібр” (із акваторії Чорного моря);
- однією крилатою ракетою "Іскандер-К" (район пусків — Міллєрово);
- 14 крилатими ракетами "Х-101" (із повітряного простору Саратовської області).
За попередніми даними, ППО знешкодила 427 засобів повітряного нападу противника, 224 — збито вогневими засобами, 203 — локаційно втрачені:
- 200 ворожих БпЛА типу "Shahed" (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами;
- переважну більшість ракет збито вогневими засобами протиповітряної оборони.
"Зафіксовано влучання 23 ударних БпЛА у 3 локаціях, а також падіння збитих – на 12 локаціях", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, ввечері та вночі війська РФ атакували Дніпропетровщину ударними дронами. Сили ППО збили сім російських БпЛА.
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