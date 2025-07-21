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21 липня 2025, 10:07

На Хмельниччині ППО знищила 5 дронів: пошкоджено 20 будинків

21 липня 2025, 10:07
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фото: Хмельницька ОВА
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У ніч на 21 липня сили ППО ЗСУ знищили 5 ворожих безпілотників над Хмельницькою областю. На щастя, ніхто із мирних мешканців не постраждав

Про це повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, передає RegioNews.

За його словами, у Кам'янець-Подільському районі частково пошкоджено перекриття, фасади та вікна у 20 приватних будинках.

На щастя, загиблих і постраждалих немає.

Тюрін подякував військовим ППО за ефективну роботу під час нічної атаки.

Як відомо, цієї ночі росіяни здійснили комбіновану атаку по Україні. Зокрема, ворог випустив по країні 24 ракети понад 400 дронів.

Нагадаємо, у Києві внаслідок масованого удару одна людина загинула, ще кілька постраждали. У Івано-Франківської області постраждали щонайменше чотири людини, зокрема одна дитина.

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