Масована атака на Київ: одна людина загинула, у кількох районах — масштабні пожежі
У ніч на 21 липня російські війська завдали масованого удару по Києву, внаслідок чого одна людина загинула, ще кілька постраждали
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
У столиці зафіксовано численні пожежі та руйнування в кількох районах міста.
- Шевченківський район: уламки збитого БпЛА спричинили пожежу на балконі першого поверху десятиповерхового житлового будинку. Вогонь охопив площу близько 150 кв. м, його вже вдалося локалізувати. З будинку врятовано одну людину, ще одна — отримала поранення.
- Дніпровський район: внаслідок обстрілу зайнялися торговельні споруди. Пожежу ліквідовано, її площа склала близько 500 кв. м.
- Дарницький район: зафіксовані загоряння на території гаражного кооперативу, а також у будівлі дошкільного навчального закладу. Пожежі оперативно ліквідовано.
- Святошинський район: уламки БпЛА призвели до займання гаражів.
Рятувальники продовжують працювати на місцях подій.
Як відомо, цієї ночі росіяни здійснили комбіновану атаку по Україні. Зокрема, ворог випустив по країні багато дронів і ракет різних типів. Вибухи були чутні в Києві, Харкові та Івано-Франківську.
Нагадаємо, в ніч на 20 липня російська армія атакувала Україну понад півсотнею ударних дронів типу "Shahed".
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