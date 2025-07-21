Масована атака на Київ: одна людина загинула, у кількох районах — масштабні пожежі

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У ніч на 21 липня російські війська завдали масованого удару по Києву, внаслідок чого одна людина загинула, ще кілька постраждали

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

У столиці зафіксовано численні пожежі та руйнування в кількох районах міста.

Шевченківський район: уламки збитого БпЛА спричинили пожежу на балконі першого поверху десятиповерхового житлового будинку. Вогонь охопив площу близько 150 кв. м, його вже вдалося локалізувати. З будинку врятовано одну людину, ще одна — отримала поранення.

уламки збитого БпЛА спричинили пожежу на балконі першого поверху десятиповерхового житлового будинку. Вогонь охопив площу близько 150 кв. м, його вже вдалося локалізувати. З будинку врятовано одну людину, ще одна — отримала поранення. Дніпровський район: внаслідок обстрілу зайнялися торговельні споруди. Пожежу ліквідовано, її площа склала близько 500 кв. м.

внаслідок обстрілу зайнялися торговельні споруди. Пожежу ліквідовано, її площа склала близько 500 кв. м. Дарницький район: зафіксовані загоряння на території гаражного кооперативу, а також у будівлі дошкільного навчального закладу. Пожежі оперативно ліквідовано.

зафіксовані загоряння на території гаражного кооперативу, а також у будівлі дошкільного навчального закладу. Пожежі оперативно ліквідовано. Святошинський район: уламки БпЛА призвели до займання гаражів.

Рятувальники продовжують працювати на місцях подій.

Як відомо, цієї ночі росіяни здійснили комбіновану атаку по Україні. Зокрема, ворог випустив по країні багато дронів і ракет різних типів. Вибухи були чутні в Києві, Харкові та Івано-Франківську.

Нагадаємо, в ніч на 20 липня російська армія атакувала Україну понад півсотнею ударних дронів типу "Shahed".