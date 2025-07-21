Сумщина під ударами: за добу — 90 атак, поранено трьох дорослих і дитину
Протягом минулої доби російські війська здійснили 90 обстрілів у 38 населених пунктах у 15 територіальних громадах області,є поранені мирні жителі
Про це повідомила Сумська ОВА, передає RegioNews.
Так, у Сумській громаді внаслідок атаки БпЛА травми отримали три мирні жителі (1990 р.н., 1982 р.н., та 1978 р.н.) та малолітня дитина (2018 р.н.).
Найбільше обстрілів зафіксовано в Сумському та Шосткинському районах.
Ворог активно застосовував FPV-дрони, керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ із БпЛА.
Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури:
- у Сумській громаді пошкоджено приватні будинки, скління вікон у будинках, автомобіль, об'єкти цивільної інфраструктури, нежитлові будівлі;
- у Миколаївській сільській громаді пошкоджено нежитлові приміщення, автомобіль;
- у Путивльській громаді знищено приватне домоволодіння;
- у Білопільській громаді пошкоджено приватний будинок.
Повітряного тривога в області тривала 17 годин 23 хвилини.
Нагадаємо, протягом минулої доби росіяни завдали 579 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок обстрілів є руйнування, поранені троє цивільних.