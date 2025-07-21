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21 липня 2025, 09:49

Сумщина під ударами: за добу — 90 атак, поранено трьох дорослих і дитину

21 липня 2025, 09:49
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ілюстративне фото: Сумська ОВА
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Протягом минулої доби російські війська здійснили 90 обстрілів у 38 населених пунктах у 15 територіальних громадах області,є поранені мирні жителі

Про це повідомила Сумська ОВА, передає RegioNews.

Так, у Сумській громаді внаслідок атаки БпЛА травми отримали три мирні жителі (1990 р.н., 1982 р.н., та 1978 р.н.) та малолітня дитина (2018 р.н.).

Найбільше обстрілів зафіксовано в Сумському та Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував FPV-дрони, керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ із БпЛА.

Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури:

  • у Сумській громаді пошкоджено приватні будинки, скління вікон у будинках, автомобіль, об'єкти цивільної інфраструктури, нежитлові будівлі;
  • у Миколаївській сільській громаді пошкоджено нежитлові приміщення, автомобіль;
  • у Путивльській громаді знищено приватне домоволодіння;
  • у Білопільській громаді пошкоджено приватний будинок.

Повітряного тривога в області тривала 17 годин 23 хвилини.

Нагадаємо, протягом минулої доби росіяни завдали 579 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок обстрілів є руйнування, поранені троє цивільних.

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