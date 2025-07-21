В Киеве из-за атаки разрушена квартира семьи нардепа от "Слуги народа"

фото: Телеграф/Ян Доброносов

Во время ночной дроновой атаки на Киев российский ударный БпЛА разрушил квартиру, в которой проживала семья народного депутата от "Слуги народа" Андрея Жупанина

Об этом сам депутат сообщил на своей странице в соцсети, передает RegioNews.

"Здесь еще вчера была квартира моей любимой жены. Сегодня ночью она сгорела дотла из-за российско-иранского шахеда", - написал Жупанин.

Жертв удалось избежать. Мать жены депутата, услышав сигнал воздушной тревоги, спустилась в укрытие. Также удалось спасти кота по имени Семен — сейчас он находится под наблюдением в ветеринарной клинике.

"Имущество потеряно. Мама особенно переживает по фотографиям. Сделаем новые. Не игнорируйте сигналы тревоги", — добавил депутат.

Напомним, в ночь на 21 июля российская армия запустила по Украине 24 ракеты, а также 426 ударных дронов типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов.

Ранее сообщалось, что в Киеве в результате массированного удара один человек погиб, еще несколько пострадали.