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Службовці медзакладів та посадовці НСЗУ підозрюються у заволодінні бюджетними коштами

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України, передає RegioNews.

Детективи Бюро економічної безпеки України викрили схему привласнення бюджетних коштів, у якій були задіяні співробітники кількох медичних закладів і посадовці Національної служби здоров’я.

За даними слідства, фігуранти внесли до електронної системи охорони здоров’я недостовірні дані про кількість пацієнтів, які отримали медичні послуги за пакетом "Мобільна паліативна допомога дорослим і дітям". Потім вони подали фіктивні звіти до Національної служби здоров’я України, що дозволило їм незаконно заволодіти значними сумами бюджетних грошей.

У такий спосіб заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах

Наразі триває досудове розслідування за статтею 191 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за привласнення або розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем. Слідчі проводять обшуки у медичних установах столиці, а також за адресами проживання підозрюваних.

Правоохоронці продовжують встановлювати інших осіб, причетних до цієї схеми, серед яких можуть бути й посадовці Національної служби здоров’я та Міністерства охорони здоров’я.

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