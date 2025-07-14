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14 липня 2025, 19:22

Заволоділи мільйонами: у Києві викрили масштабну аферу з фіктивною паліативною допомогою

14 липня 2025, 19:22
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фото: БЕБ
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Службовці медзакладів та посадовці НСЗУ підозрюються у заволодінні бюджетними коштами

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України, передає RegioNews.

Детективи Бюро економічної безпеки України викрили схему привласнення бюджетних коштів, у якій були задіяні співробітники кількох медичних закладів і посадовці Національної служби здоров’я.

За даними слідства, фігуранти внесли до електронної системи охорони здоров’я недостовірні дані про кількість пацієнтів, які отримали медичні послуги за пакетом "Мобільна паліативна допомога дорослим і дітям". Потім вони подали фіктивні звіти до Національної служби здоров’я України, що дозволило їм незаконно заволодіти значними сумами бюджетних грошей.

У такий спосіб заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах

Наразі триває досудове розслідування за статтею 191 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за привласнення або розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем. Слідчі проводять обшуки у медичних установах столиці, а також за адресами проживання підозрюваних.

Правоохоронці продовжують встановлювати інших осіб, причетних до цієї схеми, серед яких можуть бути й посадовці Національної служби здоров’я та Міністерства охорони здоров’я.

Нагадаємо, у Житомирі в лікарні за 5,5 тис. доларів продавали документи про інвалідність.

Раніше повідомлялося, власник та гендиректор "Автомагістраль-Південь" втекли з України.

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НСЗУ охорона здоров`я бюджетні кошти допомога послуги здоров`я Київ лікарні
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