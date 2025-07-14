Заволоділи мільйонами: у Києві викрили масштабну аферу з фіктивною паліативною допомогою
Службовці медзакладів та посадовці НСЗУ підозрюються у заволодінні бюджетними коштами
Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України, передає RegioNews.
Детективи Бюро економічної безпеки України викрили схему привласнення бюджетних коштів, у якій були задіяні співробітники кількох медичних закладів і посадовці Національної служби здоров’я.
За даними слідства, фігуранти внесли до електронної системи охорони здоров’я недостовірні дані про кількість пацієнтів, які отримали медичні послуги за пакетом "Мобільна паліативна допомога дорослим і дітям". Потім вони подали фіктивні звіти до Національної служби здоров’я України, що дозволило їм незаконно заволодіти значними сумами бюджетних грошей.
Наразі триває досудове розслідування за статтею 191 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за привласнення або розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем. Слідчі проводять обшуки у медичних установах столиці, а також за адресами проживання підозрюваних.
Правоохоронці продовжують встановлювати інших осіб, причетних до цієї схеми, серед яких можуть бути й посадовці Національної служби здоров’я та Міністерства охорони здоров’я.
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