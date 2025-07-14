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Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины, передает RegioNews.

Детективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили схему присвоения бюджетных средств, в которой были задействованы сотрудники нескольких медицинских учреждений и должностные лица Национальной службы здоровья.

По данным следствия, фигуранты внесли в электронную систему здравоохранения недостоверные данные о количестве пациентов, получивших медицинские услуги по пакету "Мобильная паллиативная помощь взрослым и детям". Затем они подали фиктивные отчеты в Национальную службу здоровья Украины, что позволило им незаконно завладеть значительными суммами бюджетных денег.

Таким образом, завладели бюджетными средствами в особо крупных размерах.

Продолжается досудебное расследование по статье 191 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за присвоение или растрату имущества путем злоупотребления служебным положением. Следователи проводят обыски в медицинских учреждениях столицы, а также по адресам жительства подозреваемых.

Правоохранители продолжают устанавливать других лиц, причастных к этой схеме, среди которых могут быть и чиновники Национальной службы здоровья и Министерства здравоохранения.

Напомним, в Житомире в больнице за 5,5 тыс. долларов продавали документы об инвалидности.

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