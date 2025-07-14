Завладели миллионами: в Киеве разоблачили масштабную аферу с фиктивной паллиативной помощью
Чиновники медучреждений и чиновники НСЗУ подозреваются в завладении бюджетными средствами
Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины, передает RegioNews.
Детективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили схему присвоения бюджетных средств, в которой были задействованы сотрудники нескольких медицинских учреждений и должностные лица Национальной службы здоровья.
По данным следствия, фигуранты внесли в электронную систему здравоохранения недостоверные данные о количестве пациентов, получивших медицинские услуги по пакету "Мобильная паллиативная помощь взрослым и детям". Затем они подали фиктивные отчеты в Национальную службу здоровья Украины, что позволило им незаконно завладеть значительными суммами бюджетных денег.
Продолжается досудебное расследование по статье 191 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за присвоение или растрату имущества путем злоупотребления служебным положением. Следователи проводят обыски в медицинских учреждениях столицы, а также по адресам жительства подозреваемых.
Правоохранители продолжают устанавливать других лиц, причастных к этой схеме, среди которых могут быть и чиновники Национальной службы здоровья и Министерства здравоохранения.
Напомним, в Житомире в больнице за 5,5 тыс. долларов продавали документы об инвалидности.
Ранее сообщалось, владелец и гендиректор "Автомагистраль-Юг" сбежали из Украины.