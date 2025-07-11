У Житомирі в лікарні за 5,5 тис. доларів продавали документи про інвалідність
У Житомирі правоохоронці ліквідували схему з оформлення фіктивних груп інвалідності для військовозобов’язаних чоловіків
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.
Правоохоронці повідомили про підозру завідувачці відділення однієї з лікарень Житомира та її спільниці. Жінки масово виготовляли для військовозобов’язаних чоловіків документи щодо призначення групи інвалідності.
"Завідувачка відділення входила до складу експертної команди лікарні, яка наразі замість МСЕК визначає і присвоює інвалідність. Вона виготовляла для охочих низку медичних документів, у тому числі історію хвороби з підробленими даними про довготривале лікування у медичних закладах", - йдеться у повідомленні.
Загальне рішення про призначення групи інвалідності приймалося на підставі цих документів та за активної участі завідувачки відділення, яка впливала на інших лікарів.
Вартість таких "послуг" становила 5,5 тис. доларів США з кожної особи.
За скоєне зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Житомирі затримали правоохоронця, який за 3000 доларів обіцяв уникнути мобілізації.