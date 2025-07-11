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11 липня 2025, 14:09

У Житомирі в лікарні за 5,5 тис. доларів продавали документи про інвалідність

11 липня 2025, 14:09
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фото: ДБР
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У Житомирі правоохоронці ліквідували схему з оформлення фіктивних груп інвалідності для військовозобов’язаних чоловіків

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Правоохоронці повідомили про підозру завідувачці відділення однієї з лікарень Житомира та її спільниці. Жінки масово виготовляли для військовозобов’язаних чоловіків документи щодо призначення групи інвалідності.

"Завідувачка відділення входила до складу експертної команди лікарні, яка наразі замість МСЕК визначає і присвоює інвалідність. Вона виготовляла для охочих низку медичних документів, у тому числі історію хвороби з підробленими даними про довготривале лікування у медичних закладах", - йдеться у повідомленні.

Загальне рішення про призначення групи інвалідності приймалося на підставі цих документів та за активної участі завідувачки відділення, яка впливала на інших лікарів.

Вартість таких "послуг" становила 5,5 тис. доларів США з кожної особи.

За скоєне зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Житомирі затримали правоохоронця, який за 3000 доларів обіцяв уникнути мобілізації.

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