У Житомирі в лікарні за 5,5 тис. доларів продавали документи про інвалідність

фото: ДБР

У Житомирі правоохоронці ліквідували схему з оформлення фіктивних груп інвалідності для військовозобов’язаних чоловіків

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Правоохоронці повідомили про підозру завідувачці відділення однієї з лікарень Житомира та її спільниці. Жінки масово виготовляли для військовозобов’язаних чоловіків документи щодо призначення групи інвалідності.

"Завідувачка відділення входила до складу експертної команди лікарні, яка наразі замість МСЕК визначає і присвоює інвалідність. Вона виготовляла для охочих низку медичних документів, у тому числі історію хвороби з підробленими даними про довготривале лікування у медичних закладах", - йдеться у повідомленні.

Загальне рішення про призначення групи інвалідності приймалося на підставі цих документів та за активної участі завідувачки відділення, яка впливала на інших лікарів.

Вартість таких "послуг" становила 5,5 тис. доларів США з кожної особи.

За скоєне зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Житомирі затримали правоохоронця, який за 3000 доларів обіцяв уникнути мобілізації.