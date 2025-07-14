Фото: Патрульна поліція Києва

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва, передає RegioNews.

У Києві патрульні врятували чоловіка, який намагався вчинити самогубство на будівельних металевих конструкціях. Про потенційно небезпечну ситуацію повідомила небайдужа мешканка міста, яка помітила підозрілу поведінку чоловіка і одразу викликала допомогу.

На виклик оперативно прибули патрульні та рятувальники. Спільними зусиллями вони змогли переконати чоловіка відмовитися від фатального кроку. Правоохоронці знайшли потрібні слова підтримки, які допомогли заспокоїти його.

Після цього чоловік погодився спуститися на безпечне місце, де його передали медикам для подальшої допомоги. Такий оперативний і злагоджений підхід допоміг уникнути трагедії.

Поліція висловлює подяку небайдужій громадянці за своєчасне повідомлення, яке стало ключовим у порятунку життя, а також патрульним - за професіоналізм і швидку реакцію.

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