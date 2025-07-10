В сети обнародовали видео убийства полковника СБУ

скриншот с видео

В социальных сетях появилась запись с камер наблюдения, на которой зафиксирован момент убийства сотрудника СБУ

Об этом сообщает RegioNews.

На видео видно, как мужчина выходит из подъезда жилого дома, держа в руках сумку и пакет и направляется к будке охранника.

Когда он проходит мимо охраны, к нему внезапно подбегает другой мужчина, несколько раз стреляет, вероятнее всего из пистолета, и сбегает с места происшествия.

Источники в правоохранительных органах рассказали, что в Воронича стреляли примерно в 9:00. К нему подошел неизвестный, совершил пять прицельных выстрелов и скрылся.

В столичной полиции также опубликовали кадры с места происшествия. Правоохранители продолжают работать в Голосеевском районе, личность убийцы устанавливается и "принимаются меры по ее задержанию".

Напомним, сегодня утром в Киеве был расстрелян полковник СБУ Иван Воронич.