В сети обнародовали видео убийства полковника СБУ
В социальных сетях появилась запись с камер наблюдения, на которой зафиксирован момент убийства сотрудника СБУ
Об этом сообщает RegioNews.
На видео видно, как мужчина выходит из подъезда жилого дома, держа в руках сумку и пакет и направляется к будке охранника.
Когда он проходит мимо охраны, к нему внезапно подбегает другой мужчина, несколько раз стреляет, вероятнее всего из пистолета, и сбегает с места происшествия.
Источники в правоохранительных органах рассказали, что в Воронича стреляли примерно в 9:00. К нему подошел неизвестный, совершил пять прицельных выстрелов и скрылся.
В столичной полиции также опубликовали кадры с места происшествия. Правоохранители продолжают работать в Голосеевском районе, личность убийцы устанавливается и "принимаются меры по ее задержанию".
Напомним, сегодня утром в Киеве был расстрелян полковник СБУ Иван Воронич.
Ранее сообщалось, что утром в Голосеевском районе Киева произошла стрельба, в результате которой погиб мужчина.