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Про це повідомляє Національна поліція України, передає Regionews.

Національна поліція України запобігла серйозному злочину - замовному вбивству свідків, які фігурують у низці гучних кримінальних проваджень. За інформацією слідства, замовником виступив син впливового кримінального діяча з Дніпропетровщини. Відомо, що пов’язане з ним угруповання впродовж тривалого часу займалося насильницькими злочинами, шантажем підприємців, нелегальним обігом зброї та легалізацією доходів через фіктивні фірми.

Під час проведення санкціонованих обшуків у столиці та на території Дніпропетровської області поліцейські виявили та вилучили вогнепальну зброю, обладнання для прихованого стеження, чорнову фінансову документацію та цифрові носії інформації. За даними слідства, саме на ці матеріали спирається доказова база у справі.

Окрім спроби організації вбивства, зловмисники намагалися підкупити правоохоронців, запропонувавши їм один мільйон доларів США. Наразі фігурантам повідомлено про підозру у підготовці вбивства за попередньою змовою групою осіб та у наданні неправомірної вигоди службовим особам. Обом підозрюваним загрожує довічне позбавлення волі.

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