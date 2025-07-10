Стали відомі подробиці смертельної ДТП на Тернопільщині, в якій загинули четверо людей
Смертельна автопригода сталася 9 липня на дорозі Тернопіль-Ланівці неподалік села Синява Збаразької територіальної громади
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
За даними правоохоронців, 30-річний водій автомобіля Volkswagen Jetta виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення із вантажним автомобілем Камаз 55102.
"У результаті удару загинули водій легкового авто, а також троє його пасажирів — дві дівчини та хлопець 17, 19 та 20 років", - йдеться у повідомленні
За даним фактом відкрите провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб.
Нагадаємо, у ДТП на Тернопільщині загинуло чотири людини.