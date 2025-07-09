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Про це повідомляє Патрульна поліція Києва, передає RegioNews.

У Дарницькому районі Києва водій BMW, якого зупинили за порушення ПДР, вчинив опір поліцейським і вкусив за палець одного з них під час затримання. Інцидент стався 25 червня. За даними патрульної поліції столиці, чоловік проїхав на червоне світло та керував авто із закритим номерним знаком. Під час перевірки з’ясувалося, що громадянин перебуває в розшуку територіального центру комплектування та соціальної підтримки за статтею 210 КУпАП - порушення військового обов’язку.

Після того як правоохоронці повідомили йому про розшук, водій почав поводитися агресивно, нецензурно лаявся і відмовився виконувати вимоги інспекторів. Коли йому оголосили про затримання, він почав чинити фізичний спротив. У ході сутички чоловік вкусив одного з поліцейських за палець.

Для приборкання порушника патрульні застосували фізичну силу. Затриманого доставили до Дарницького районного територіального центру комплектування. На нього склали низку адміністративних матеріалів: протокол за злісну непокору поліції (ст. 185 КУпАП), постанову за керування автомобілем із прихованим номерним знаком (ч. 1 ст. 121-3 КУпАП), а також протокол затримання.

Нагадаємо, йдеться про інцидент, що вже раніше набув розголосу в мережі - тоді повідомлялося, що у Києві водій вкусив патрульного за палець під час спроби вилучити його з авто. Тепер поліція надала офіційні деталі події.

Раніше повідомлялося, у Франківську чоловік вкусив працівника ТЦК за поранену на фронті ногу.