14:18  09 липня
На Тернопільщині чоловік убив дружину, а після цього вчинив самогубство
12:59  09 липня
У Хмельницькому чоловік вдарив ножем патрульного
10:08  09 липня
На Харківщині під час мобілізації чоловіка побили його 71-річну матір
UA | RU
UA | RU
09 липня 2025, 18:35

У Києві водій вкусив патрульного за палець - в поліції пояснили, що сталося

09 липня 2025, 18:35
Читайте также на русском языке
фото: Телеграм/Мій Київ/Світло
Читайте также
на русском языке

Порушення ПДР у столиці переросло в гучний інцидент із нападом на патрульного

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва, передає RegioNews.

У Дарницькому районі Києва водій BMW, якого зупинили за порушення ПДР, вчинив опір поліцейським і вкусив за палець одного з них під час затримання. Інцидент стався 25 червня. За даними патрульної поліції столиці, чоловік проїхав на червоне світло та керував авто із закритим номерним знаком. Під час перевірки з’ясувалося, що громадянин перебуває в розшуку територіального центру комплектування та соціальної підтримки за статтею 210 КУпАП - порушення військового обов’язку.

Після того як правоохоронці повідомили йому про розшук, водій почав поводитися агресивно, нецензурно лаявся і відмовився виконувати вимоги інспекторів. Коли йому оголосили про затримання, він почав чинити фізичний спротив. У ході сутички чоловік вкусив одного з поліцейських за палець.

Для приборкання порушника патрульні застосували фізичну силу. Затриманого доставили до Дарницького районного територіального центру комплектування. На нього склали низку адміністративних матеріалів: протокол за злісну непокору поліції (ст. 185 КУпАП), постанову за керування автомобілем із прихованим номерним знаком (ч. 1 ст. 121-3 КУпАП), а також протокол затримання.

Нагадаємо, йдеться про інцидент, що вже раніше набув розголосу в мережі - тоді повідомлялося, що у Києві водій вкусив патрульного за палець під час спроби вилучити його з авто. Тепер поліція надала офіційні деталі події.

Раніше повідомлялося, у Франківську чоловік вкусив працівника ТЦК за поранену на фронті ногу.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ патрульна поліція затримання інцидент події напад розшук укуси
Викриті масштабні корупційні схеми на митниці у чотирьох областях України
09 липня 2025, 17:10
У Хмельницькому чоловік вдарив ножем патрульного
09 липня 2025, 12:59
Юнак-рекордсмен: 19-річний житель Львова 13 разів намагався прорватися через кордон
09 липня 2025, 06:10
Всі новини »
09 липня 2025
Чому Кабмін відмовився призначати обраного голову БЕБ, і чим це загрожує Україні
Влада, яка закривала очі на російських родичів керівників АМКУ та ЗСУ, раптом витягла цю карту в ситуації із реформою Бюро економічної безпеки
07 липня 2025
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
За даними Міжнародної організації з міграції, безробіття серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на 15% вище в порівнянні з непереміщеними громадянами. Також серед переселенців на 10% більше людей, як...
03 липня 2025
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться
Шість останніх років Кабінет міністрів, який фактично втратив суб’єктність, перетворився на місце, де безперестанку "переставляють ліжка", не розуміючи, що це не приносить жодного позитивного результа...
01 липня 2025
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Навіщо Руслану Марцінківу і його фракції у міській раді Івано-Франківська раптом заманулося поборотися з абортами
На Волині чоловік приревнував жінку та забив її до смерті
09 липня 2025, 19:35
На Дніпропетровщині чоловік до смерті побив знайомого - 56-річний чоловік помер у лікарні
09 липня 2025, 19:25
На Закарпатті суд обрав запобіжний захід водійці, яка збила на смерть прикордонника
09 липня 2025, 19:22
У Кам’янці-Подільському судитимуть подружжя - везли наркотики зі столиці на 7,5 млн грн
09 липня 2025, 19:20
Ворог обстріляв три райони Дніпропетровщини: поранено людину, зруйновано будинки
09 липня 2025, 19:02
Вірить в Бога і не хоче воювати: на Прикарпатті судили військового, який відмовився виконувати наказ командира
09 липня 2025, 18:05
У Рівному 24-річний водій BMW збив мотоцикліста - хлопець загинув через 11 днів
09 липня 2025, 18:05
На Херсонщині росіяни вбили однорічного хлопчика
09 липня 2025, 17:55
Вийшов трейлер другого сезону "Венсдей": коли чекати нові серії
09 липня 2025, 17:47
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Чому Кабмін відмовився призначати обраного голову БЕБ, і чим це загрожує Україні
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
Всі публікації »
Віктор Уколов
Вадим Денисенко
Мар'яна Безугла
Всі блоги »