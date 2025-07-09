У Хмельницькому чоловік вдарив ножем патрульного

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Про це в Телеграмі повідомила Патрульна поліція Хмельницької області, передає RegioNews.

Як з'ясувалося, чоловік перебуває у розшуку як особа, що ухиляється від призову та мав проїхати до ТЦК та СП для складання адмінматеріалів, про що йому і повідомили. Однак чоловік відмовився їхати із представниками ТЦК та правоохоронцями і почав втікати велосипедом.

Під час затримання громадянин дістав ніж та погрожував поліцейським і поранив одного із них.

"На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Слідчі внесли відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на початку липня конфлікт у Хмельницькому закінчився стріляниною.