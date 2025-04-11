У Франківську чоловік вкусив працівника ТЦК за поранену на фронті ногу

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Інцидент стався в середу, 9 квітня, на вулиці Набережній в місті Івано-Франківськ. Зловмисника затримали та направили на проходження військово-лікарської комісії

Про це повідомила пресслужба Івано-Франківського центру комплектування та соціальної підтримки в Facebook, передає RegioNews.

За офіційною інформацією, під час спільного патрулювання військовослужбовці ТЦК та СП спільно з працівниками поліції у межах планових заходів з оповіщення та уточнення облікових даних зупинили чоловіка призовного віку 1988 року народження.

На законну вимогу пред’явити військово-облікові документи громадянин Олексія С. відреагував неадекватно, почав чинити фізичний опір та вкусив за ногу одного з військовослужбовців ТЦК. Зазначається, що ця "ділянка ноги була ушкоджена внаслідок поранення в районі бойових дій".

Після укусу чоловік спробував втекти та "вдався до агресивних дій щодо правоохоронців".

Зазначається, що громадянин є мешканцем Херсонської області, який прибув до Івано-Франківська. Він не став на військовий облік у ТЦК та СП за місцем фактичного перебування, не повідомив про зміну місця проживання та не мав при собі жодного військово-облікового документа.

"Після затримання його було доставлено до районного ТЦК та СП, де розпочато проходження військово-лікарської комісії відповідно до встановленої процедури", — йдеться у повідомленні.

В Івано-Франківському ОТЦК та СП також прокоментували кадри з побиттям військовозобов’язаного на вулиці Набережній, які з'явилися в соцмережах.

"Відео, яке поширюється в мережі, є фрагментарним, вирваним із контексту і не відображає повної картини подій, передумов конфлікту, а також характеру загрози, яку створив громадянин своїми діями. Закликаємо представників медіа утримуватись від поширення неповної або емоційно забарвленої інформації без офіційних джерел та перевірки фактів", — додали в ТЦК.

Нагадаємо, у Житомирі чоловік напав на військових у машині ТЦК. Він розпилив перцевий балончик під час руху автомобіля в обличчя двом військовослужбовцям та втік.