Еще один погибший в Киеве после ночных обстрелов 4 июля

фото: ГСЧС Украины

В Киеве количество жертв российской атаки, которая произошла 4 июля, увеличилось до трех человек

Об этом сообщил начальник КМВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.

"К сожалению, вражеская атака в ночь на 4 июля унесла еще одну жизнь. Один пострадавший скончался в больнице. Медики до последнего боролись за его жизнь", - отметил он.

Напомним, в ночь на 4 июля столица подверглась массированной атаке российских беспилотников и ракет. Ранее было известно о двух погибших и 31 травмированном.