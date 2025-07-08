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08 июля 2025, 10:38

Еще один погибший в Киеве после ночных обстрелов 4 июля

08 июля 2025, 10:38
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фото: ГСЧС Украины
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В Киеве количество жертв российской атаки, которая произошла 4 июля, увеличилось до трех человек

Об этом сообщил начальник КМВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.

"К сожалению, вражеская атака в ночь на 4 июля унесла еще одну жизнь. Один пострадавший скончался в больнице. Медики до последнего боролись за его жизнь", - отметил он.

Напомним, в ночь на 4 июля столица подверглась массированной атаке российских беспилотников и ракет. Ранее было известно о двух погибших и 31 травмированном.

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