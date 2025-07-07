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07 липня 2025, 15:48

У Києві хлопчик загубився під час прогулянки на велосипеді

07 липня 2025, 15:48
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Фото: Патрульна поліція Києва
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У Києві дитина зникла під час прогулянки

Про це повідомляє патрульна поліція Києва, передає RegioNews.

У столиці патрульні оперативно розшукали дитину, яка зникла під час прогулянки. До служби екстреної допомоги 112 зателефонував стурбований батько та повідомив, що його син від’їхав на велосипеді у невідомому напрямку й зник з поля зору.

На виклик прибули інспектори патрульної поліції Ірина Новицька та Андрій Іванов. Вони з'ясували прикмети дитини та почали обстеження прилеглої території. За деякий час хлопчика вдалося знайти. Він перебував разом із жінкою, яка помітила його на вулиці без супроводу дорослих і вирішила дочекатися разом з ним приїзду правоохоронців.

Дитину неушкоджено повернули родині. Інспектори пояснили батькам, як діяти в подібних ситуаціях, та передали інформацію колегам з ювенальної превенції.

Поліцейські закликають батьків заздалегідь пояснювати дітям правила поведінки у випадку втрати зв’язку з дорослими. Рекомендують також класти в кишеню записку з контактною інформацією або вивчити її напам’ять - це може значно пришвидшити пошуки.

Раніше повідомлялося, на Житомирщині потонув 4-річний хлопчик.

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Київ розшук дитина загублена дитина поліція патрульна поліція
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