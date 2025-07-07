12:02  07 липня
Melovin просто зі сцени оголосив про мобілізацію: де служитиме артист
10:48  07 липня
У Києві судитимуть експравоохоронця, який скоїв смертельну ДТП
10:16  07 липня
На Буковині службовий пес допоміг затримати порушників кордону
UA | RU
UA | RU
07 липня 2025, 15:29

45 тисяч за зброю: на Дніпропетровщині затримали чоловіка, який продавав автомат і гранатомет

07 липня 2025, 15:29
Читайте также на русском языке
Фото: поліція Дніпропетровської області
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці затримали раніше судимого чоловіка з арсеналом зброї

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

У Синельниківському районі правоохоронці викрили чоловіка, який намагався збути бойову зброю та боєприпаси. За даними поліції, затримання відбулося під час спроби продажу автомата АКС-74, ручного гранатомета, шести гранат і чотирьох запалів. За цей арсенал зловмисник просив 45 тисяч гривень.

Чоловік був затриманий правоохоронцями на продажі автомата АКС-74, гранатомета, 6 гранат та 4 запалах до них

Правоохоронці зазначають, що фігурантом виявився 45-річний мешканець регіону, який раніше вже мав судимість. Проведення операції по затриманню відбувалося за участі співробітників Шахтарського відділення поліції Синельниківського району спільно зі службою безпеки України. Усі виявлені предмети вилучено та передано на експертизу.

Згідно з повідомленням поліції, чоловіку вже оголошено про підозру за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України - незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Слідство триває, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Раніше повідомлялося, на Дніпропетровщині у 46-річного чоловіка в гаражі виявили бойовий арсенал зброї.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дніпропетровська область Синельникове автомат торгівля зброєю поліція затримання
У Дніпрі судитимуть чиновника, який організував корупційну схему на ліжках для військових
07 липня 2025, 14:19
П’ятеро травмованих у ДТП на Прикарпатті за вихідні: подробиці
07 липня 2025, 14:13
На Тернопільщині 24-річний чоловік може "сісти" на 8 років за крадіжку скутера
07 липня 2025, 10:25
Всі новини »
07 липня 2025
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
За даними Міжнародної організації з міграції, безробіття серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на 15% вище в порівнянні з непереміщеними громадянами. Також серед переселенців на 10% більше людей, як...
03 липня 2025
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться
Шість останніх років Кабінет міністрів, який фактично втратив суб’єктність, перетворився на місце, де безперестанку "переставляють ліжка", не розуміючи, що це не приносить жодного позитивного результа...
01 липня 2025
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Навіщо Руслану Марцінківу і його фракції у міській раді Івано-Франківська раптом заманулося поборотися з абортами
27 червня 2025
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Невже на американського нарциса так вплинув костюм українського президента?
Завтра в Україні очікується спека до +36 градусів
07 липня 2025, 15:58
У Києві хлопчик загубився під час прогулянки на велосипеді
07 липня 2025, 15:48
Після прокуратури – глемпінг: родина Плескача будує базу відпочинку для рибалок на Полтавщині
07 липня 2025, 15:43
НБУ випустив пам’ятну монету номіналом 5 гривень на честь дрона Vampire
07 липня 2025, 15:12
На Харківщині судитимуть лісничого через якого зрубали дерев на 1 млн грн
07 липня 2025, 15:08
У Вінницькому ТЦК спростували зміну адреси прийому громадян
07 липня 2025, 15:05
На Чернігівщині директорка школи продавала чоловікам документи для "працевлаштування"
07 липня 2025, 14:59
З 11 липня запрацює оновлений регіональний поїзд між Львовом і Хмельницьким
07 липня 2025, 14:56
Росія вдарила по Краматорську: є постраждалі
07 липня 2025, 14:49
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Михайло Ткач
Віктор Шлінчак
Всі блоги »