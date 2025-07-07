Фото: поліція Дніпропетровської області

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

У Синельниківському районі правоохоронці викрили чоловіка, який намагався збути бойову зброю та боєприпаси. За даними поліції, затримання відбулося під час спроби продажу автомата АКС-74, ручного гранатомета, шести гранат і чотирьох запалів. За цей арсенал зловмисник просив 45 тисяч гривень.

Чоловік був затриманий правоохоронцями на продажі автомата АКС-74, гранатомета, 6 гранат та 4 запалах до них

Правоохоронці зазначають, що фігурантом виявився 45-річний мешканець регіону, який раніше вже мав судимість. Проведення операції по затриманню відбувалося за участі співробітників Шахтарського відділення поліції Синельниківського району спільно зі службою безпеки України. Усі виявлені предмети вилучено та передано на експертизу.

Згідно з повідомленням поліції, чоловіку вже оголошено про підозру за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України - незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Слідство триває, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Раніше повідомлялося, на Дніпропетровщині у 46-річного чоловіка в гаражі виявили бойовий арсенал зброї.