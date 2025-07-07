Фото: Патрульная полиция Киева

Об этом сообщает патрульная полиция Киева, передает RegioNews.

В столице патрульные оперативно разыскали пропавшего во время прогулки ребенка. В службу экстренной помощи 112 позвонил обеспокоенный отец и сообщил, что его сын отъехал на велосипеде в неизвестном направлении и скрылся из виду.

На вызов прибыли инспекторы патрульной полиции Ирина Новицкая и Андрей Иванов. Они выяснили приметы ребенка и приступили к обследованию прилегающей территории. Через некоторое время мальчика удалось найти. Он находился вместе с женщиной, заметившей его на улице без сопровождения взрослых и решившей дождаться вместе с ним приезда правоохранителей.

Ребенка целым и невредимым вернули семье. Инспекторы объяснили родителям, как поступать в подобных ситуациях, и передали информацию про инцидент коллегам из ювенальной превенции.

Полицейские призывают родителей заранее разъяснять детям правила поведения в случае утраты связи со взрослыми. Рекомендуют также класть в карман записку с контактной информацией или изучить ее наизусть - это может значительно ускорить поиски.

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