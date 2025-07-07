В Киеве мальчик потерялся во время прогулки на велосипеде
В Киеве ребенок пропал во время прогулки
Об этом сообщает патрульная полиция Киева, передает RegioNews.
В столице патрульные оперативно разыскали пропавшего во время прогулки ребенка. В службу экстренной помощи 112 позвонил обеспокоенный отец и сообщил, что его сын отъехал на велосипеде в неизвестном направлении и скрылся из виду.
На вызов прибыли инспекторы патрульной полиции Ирина Новицкая и Андрей Иванов. Они выяснили приметы ребенка и приступили к обследованию прилегающей территории. Через некоторое время мальчика удалось найти. Он находился вместе с женщиной, заметившей его на улице без сопровождения взрослых и решившей дождаться вместе с ним приезда правоохранителей.
Ребенка целым и невредимым вернули семье. Инспекторы объяснили родителям, как поступать в подобных ситуациях, и передали информацию про инцидент коллегам из ювенальной превенции.
Полицейские призывают родителей заранее разъяснять детям правила поведения в случае утраты связи со взрослыми. Рекомендуют также класть в карман записку с контактной информацией или изучить ее наизусть - это может значительно ускорить поиски.
Ранее сообщалось, что на Житомирщине утонул 4-летний мальчик.