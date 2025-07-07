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07 липня 2025, 12:02

Melovin просто зі сцени оголосив про мобілізацію: де служитиме артист

07 липня 2025, 12:02
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фото: Instagram/melovin_official
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Український співак Костянтин Бочаров, більш відомий, як Melovin, під час концерту в Києві оголосив, що мобілізувався до Державної прикордонної служби України

Відповідне відео зʼявилося в instagram артиста, передає RegioNews.

За його словами , участь у прикордонному ансамблі — це не тимчасовий проєкт чи піар-колаборація, а усвідомлене рішення служити країні.

"Мене запросили в цей ансамбль, тому з того часу я також прикордонник. З того часу я граю разом з тим ансамблем. І несу свою службу, але музичну разом з такими неймовірними музикантами ДПСУ", - заявив він зі сцени.

Довідка: Melovin (справжнє ім’я — Костянтин Бочаров) — український співак, народився 11 квітня 1997 року в Одесі.

Став відомим після перемоги в шоу "Х-Фактор" у 2015 році. У 2018 році представляв Україну на "Євробаченні" з піснею Under the Ladder.

Відомий своїм яскравим сценічним образом, позицією підтримки ЛГБТ+ і активною участю в суспільних ініціативах.

Нагадаємо, в лютому до ЗСУ мобілізувався гуморист Ігор Ласточкін.

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Україна Київ прикордонники мобілізація артист Melovin Державна прикордонна служба України
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