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07 липня 2025, 14:13

П’ятеро травмованих у ДТП на Прикарпатті за вихідні: подробиці

07 липня 2025, 14:13
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фото: поліція Івано-Франківської області
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Кілька ДТП на Івано-Франківщині завершилися травмуванням людей

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Упродовж вихідних днів на території Івано-Франківської області сталося кілька дорожньо-транспортних пригод, унаслідок яких травмувалися п’ятеро осіб.

Аварії зафіксували в Яремче, Івано-Франківську, Болехівській територіальній громаді та на Косівщині. У кожному з випадків постраждали водії або пасажири, а транспортні засоби отримали механічні ушкодження. Постраждалим надано медичну допомогу.

Автомобіль після дорожньо-транспортної пригоди на Івано-Франківщині, липень 2025 рокуАвтомобіль після дорожньо-транспортної пригоди на Івано-Франківщині, липень 2025 рокуАвтомобіль після дорожньо-транспортної пригоди на Івано-Франківщині, липень 2025 року

На місцях подій працювали правоохоронці та слідчі. За всіма фактами порушено кримінальні провадження. Правоохоронці встановлюють деталі кожного інциденту та наголошують на необхідності дотримання правил дорожнього руху, особливо в умовах ускладненої ситуації на автошляхах області.

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