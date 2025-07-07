фото: поліція Івано-Франківської області

Кілька ДТП на Івано-Франківщині завершилися травмуванням людей

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Упродовж вихідних днів на території Івано-Франківської області сталося кілька дорожньо-транспортних пригод, унаслідок яких травмувалися п’ятеро осіб.

Аварії зафіксували в Яремче, Івано-Франківську, Болехівській територіальній громаді та на Косівщині. У кожному з випадків постраждали водії або пасажири, а транспортні засоби отримали механічні ушкодження. Постраждалим надано медичну допомогу.

На місцях подій працювали правоохоронці та слідчі. За всіма фактами порушено кримінальні провадження. Правоохоронці встановлюють деталі кожного інциденту та наголошують на необхідності дотримання правил дорожнього руху, особливо в умовах ускладненої ситуації на автошляхах області.

Раніше повідомлялося, на Тернопільщині водій Fiat не впорався з керуванням і перекинувся.