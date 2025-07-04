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04 июля 2025, 15:10

Спасатели деблокировали тело из разрушенного здания в Святошинском районе Киева

04 июля 2025, 15:10
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фото: ГСЧС Украины
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После ночной ракетной атаки на столицу спасатели обнаружили погибшего под завалами разрушенного здания в Святошинском районе Киева

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

В Святошинском районе Киева спасатели обнаружили тело человека под обломками разрушенного здания, пострадавшего в результате ночных российских обстрелов. Работы по расчистке завалов и ликвидации последствий вражеской атаки продолжаются.

Напомним, в ночь на 4 июля столица подверглась массированной воздушной атаке со стороны России. Враг применил ракеты и беспилотники, в результате чего в разных районах Киева произошли разрушения, падение обломков и возгорания. Пострадали шесть районов города, в частности Шевченковский, Подольский, Дарницкий и Святошинский.

Атака на КиевАтака на Киев

По словам мэра Киева Виталия Кличко, по состоянию на утро после атаки было известно о 23 пострадавших, из них 14 - госпитализированы, остальные получили медицинскую помощь амбулаторно или на месте.

Министр внутренних дел Игорь Клименко подтвердил, что вражеские удары повлекли за собой значительные разрушения в жилых кварталах. Экстренные службы работают в усиленном режиме, чтобы устранить последствия обстрела и помочь пострадавшим.

Ранее сообщалось, Зеленский о ночной атаке: Россия не собирается заканчивать войну и террор.

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