10:37  04 липня
У Полтаві покарали чоловіка, який "зливав" позиції ТЦК у чаті
06:10  04 липня
На Львівщині чоловік наштрикнувся на паркан і звисав головою донизу
04:25  04 липня
Вперше в Україні: суд офіційно визнав одностатеві стосунки
UA | RU
UA | RU
04 липня 2025, 11:32

Зеленський про нічну атаку: Росія не збирається закінчувати війну й терор

04 липня 2025, 11:32
Читайте также на русском языке
фото: ДСНС Києва
Читайте также
на русском языке

Росія вкотре демонструє, що не збирається закінчувати війну й терор, а атака у ніч на п'ятницю була одим із "наймасштабніших і найцинічніших ударів Росії" з початку вторгнення

Про це у Фейсбук написав Володимир Зеленський, передає RegioNews.

"Причому перші повітряні тривоги в наших містах і регіонах учора почалися майже одночасно з початком обговорення в медіа телефонної розмови Президента Трампа з Путіним", – зазначив глава держави.

За його словами, загалом від цього сьогоднішнього російського удару, крім Києва, постраждали ще Дніпровська, Сумська, Харківська, Чернігівська та Київська області, станом на ранок відомо про 23 поранених.

Він наголосив, що без масштабного тиску Росія не буде змінювати свою агресивну руйнівну поведінку.

"Це очевидний доказ того, що без дійсно масштабного тиску Росія не буде змінювати свою тупу руйнівну поведінку. Треба, щоб за кожен такий удар по людях і життю вони відчували відповідні санкційні та інші удари по їхній економіці, по їхніх заробітках, по їхній інфраструктурі", - наголосив глава держави.

Нагадаємо, у ніч на 4 липня російська армія запустила по Україні 11 ракет, а також 539 ударних дронів типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Росія Україна війна Володимир Зеленський терористи атака російська армія
У Києві під час атаки пошкоджено 5 автомобілів "швидкої"
04 липня 2025, 09:42
На Полтавщині уламки БпЛА впали на житловий будинок: є постраждалі
04 липня 2025, 09:15
Після нічної атаки на Київ кількість постраждалих зросла – серед них дитина
04 липня 2025, 09:12
Всі новини »
03 липня 2025
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться
Шість останніх років Кабінет міністрів, який фактично втратив суб’єктність, перетворився на місце, де безперестанку "переставляють ліжка", не розуміючи, що це не приносить жодного позитивного результа...
01 липня 2025
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Навіщо Руслану Марцінківу і його фракції у міській раді Івано-Франківська раптом заманулося поборотися з абортами
27 червня 2025
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Невже на американського нарциса так вплинув костюм українського президента?
24 червня 2025
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Існує маса випадків, коли місцеві органи влади приймали рішення, ігноруючи думку громадськості. Наприклад, що стосується шкіл і лікарень, які сьогодні масово закриваються особливо в сільській місцевос...
У Києві внаслідок атаки РФ пошкоджено польське консульство
04 липня 2025, 12:35
На Волині перекинулось авто: постраждала 14-річна дівчина
04 липня 2025, 12:12
Ворог атакував Кривий Ріг: є поранені, спалахнула пожежа
04 липня 2025, 11:44
На Запоріжжі ЗСУ влаштували полювання на пілотів російський БпЛА
04 липня 2025, 11:30
На Волині судитимуть посадовця Держгеокадастру за дерибан заповідних земель
04 липня 2025, 11:19
Заплатили по 1000 доларів: на Одещині біля кордону затримали перевізника з "клієнтами"
04 липня 2025, 11:09
Путін послав Трампа: що далі
04 липня 2025, 11:00
У Херсоні російський дрон атакував жінку: постраждала в лікарні
04 липня 2025, 10:57
Прикордонники показали, як знищують росіян на Північно-Слобожанському напрямку
04 липня 2025, 10:55
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Михайло Ткач
Віктор Шлінчак
Всі блоги »