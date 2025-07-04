Зеленський про нічну атаку: Росія не збирається закінчувати війну й терор

фото: ДСНС Києва

Росія вкотре демонструє, що не збирається закінчувати війну й терор, а атака у ніч на п'ятницю була одим із "наймасштабніших і найцинічніших ударів Росії" з початку вторгнення

Про це у Фейсбук написав Володимир Зеленський, передає RegioNews.

"Причому перші повітряні тривоги в наших містах і регіонах учора почалися майже одночасно з початком обговорення в медіа телефонної розмови Президента Трампа з Путіним", – зазначив глава держави.

За його словами, загалом від цього сьогоднішнього російського удару, крім Києва, постраждали ще Дніпровська, Сумська, Харківська, Чернігівська та Київська області, станом на ранок відомо про 23 поранених.

Він наголосив, що без масштабного тиску Росія не буде змінювати свою агресивну руйнівну поведінку.

"Це очевидний доказ того, що без дійсно масштабного тиску Росія не буде змінювати свою тупу руйнівну поведінку. Треба, щоб за кожен такий удар по людях і життю вони відчували відповідні санкційні та інші удари по їхній економіці, по їхніх заробітках, по їхній інфраструктурі", - наголосив глава держави.

Нагадаємо, у ніч на 4 липня російська армія запустила по Україні 11 ракет, а також 539 ударних дронів типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів.