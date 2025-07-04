Військові капелани ГУР видали Молитовник українського розвідника

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Служба військового капеланства Головного управління розвідки МО України презентувала Молитовник українського розвідника — збірку молитов для духовної підтримки воїнів, які щодня протистоять ворогу

Про це повідомила пресслужба ГУР, передає RegioNews.

Керівник капеланської служби отець Костянтин Холодов передав перші три примірники начальнику ГУР Кирилу Буданову, бригадному генералу з позивним "Філософ” і командиру 10-го окремого загону спецпризначення імені генерал-майора Максима Шаповала.

"Ми боремося з ворогом, який прагне отруїти наші душі й зламати нашу віру. Захист духовного спокою воїнів — це захист кожного з нас", — наголосив отець Холодов.

Зазначається, що збірник створено з благословення Предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія.

До нього увійшло понад 60 молитов, що зміцнюють моральний дух, внутрішню рівновагу та духовну витривалість українських воїнів.

Центральною стала "Молитва українського розвідника" — звернення до Бога з проханням про силу, витримку, мудрість і захист у виконанні бойових завдань.

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про суттєвий прогрес у питанні бронювання священнослужителів від мобілізації.