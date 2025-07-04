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04 липня 2025, 13:26

Росія знову б'є по рятувальниках: у Києві пошкоджено пожежну частину

04 липня 2025, 13:26
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Унаслідок масованої повітряної атаки РФ у ніч на 4 липня постраждала одна з пожежно-рятувальних частин Києва: вибито вікна, понівечено фасад будівлі. Особовий склад не постраждав

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Окрім того, пошкоджено 11 одиниць спеціальної техніки, яку рятувальники використовують для ліквідації наслідків атак і порятунку людей.

"Цинізм агресора не має меж. Сьогодні були під ударом ті самі надзвичайники, які 6 червня втратили трьох своїх колег під час рятувальних робіт", — зазначили у ДСНС.

Попри небезпеку та втрати, рятувальники продовжують працювати — допомагають мешканцям, розбирають завали та гасять пожежі після чергового терору.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки російських військ на столицю також пошкоджено п'ять автомобілів швидкої допомоги, які прямували на виклики до постраждалих мешканців Києва. Медичний персонал не постраждав.

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