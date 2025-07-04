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04 липня 2025, 12:55

ЗСУ вдарили по російському підприємству, що виробляло бойові частини для "шахедів"

04 липня 2025, 12:55
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фото: Генштаб ЗСУ
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У п'ятницю, 4 липня, було уражено російське підприємство з виробництва бойових частин для БпЛА типу "Шахед"

Про це повідомив Генштаб ЗСУ, передає RegioNews.

Зазначається, що ціллю став об'єкт АТ "ФНПЦ "Науково-дослідний інститут прикладної хімії" у місті Сергіїв Посад, що спеціалізувався, зокрема, на виробництві термобаричних бойових частин для дронів-камікадзе типу Shahed. Це підприємство є ключовою ланкою у забезпеченні Росії засобами повітряного терору.

Після удару зафіксовано масштабну пожежу та детонації на території об’єкта. Успішне ураження цілі підтверджено. Результати оцінюються, триває уточнення масштабів збитків.

Сили оборони України наголошують, що такі дії є частиною системної кампанії зі зниження спроможності РФ завдавати повітряних ударів та стримування агресора.

Нагадаємо, нещодавно Україна атакувала російський НПЗ у Саратовській області. РФ використовує цей НПЗ для забезпечення пально-мастильними матеріалами своїх підрозділів, що задіяні у війні проти України.

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Росія Україна війна виробництво Генштаб підприємство шахед російська армія
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