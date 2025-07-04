У Києві ракета впала поруч із укриттям: момент потрапив на відео

фото: ДСНС Києва

Сьогодні вночі в Києві неподалік від укриття впала ракета, в момент вибуху там перебували люди

Момент падіння ракети зафіксували очевидці на відео, передає RegioNews.

На щастя, обійшлося без жертв.

Нагадаємо, в ніч на 4 липня столиця зазнала масованої атаки російських безпілотників та ракет. У шести районах зафіксовано падіння уламків та пожежі. Попередньо відомо про 19 постраждалих.

Раніше повідомлялося, що сервіси моніторингу якості повітря фіксують різке погіршення рівня забруднення, особливо у районах, де сталися пожежі.