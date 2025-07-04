06:10  04 липня
На Львівщині чоловік наштрикнувся на паркан і звисав головою донизу
04:25  04 липня
Вперше в Україні: суд офіційно визнав одностатеві стосунки
02:55  04 липня
Прикордонники показали, як вполювали російський "Град"
UA | RU
UA | RU
Вадим Денисенко виконавчий директор Українського інституту майбутнього info@regionews.ua
04 липня 2025, 11:00

Путін послав Трампа: що далі

04 липня 2025, 11:00
Читайте также на русском языке
Розмова Путіна та Трампа. Що далі?
Розмова Путіна та Трампа. Що далі?
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

1. Путін послав Трампа. Причина по якій Трамп вирішив говорити з Путіним та ще й призупиняти постачання зброї - залишається загадкою. Поки логічного пояснення я не бачу. Точніше, логіку можна шукати лише в переговорах США - Європа, де Путін потрібен Трампу, як пугало, щоб європейці швидше і легше погодилися на всі побажання Трампа. Але останній саміт НАТО показав, що європейці і так готові до всього. Тому, поки логіки я не бачу.

2. Наша проблема полягає і тому, що головна подія життя Трампа вже трапилася (я про це писав вже кілька разів). І ця головна подія - він переміг вдруге. І переміг, щоб царювати (жити в системі, де йому лижуть з*дницю) та щоб мститися. Україна знаходиться десь на периферії цієї помсти.

3. Але наша ще більша проблема полягає в тому, що ми є частиною переговорного процесу США-ЄС. І наші найближчі союзники з однієї сторони готові йти в рамках заданої Трампом парадигми "погоджуватися і лестити". З іншої, вони думають, як вирішити свої проблеми (безпека та мита) виходячи з попереднього пункту. І перед нами стоїть надскладна задача втриматися в периметрі цих переговорів. І тут у нас просто немає іншого шляху ніж балансувати між США та ЄС (всі інші важелі впливу і перш за все КНР ми втратили).

4. Путін грає в гру "тягнути час і не посваритися з Трампом". Його ціль зараз - дотягти до осені і продавити фронт. Я вважаю, що продавити фронт - нереально. Але він живе цим і вся його стратегія спілкування з Трампом направлена саме на це.

5. Що далі робитиме Трамп? Я залишаюся при думці, що до осені (жовтня-листопада) нічого. Ну а наша головна задача зараз добитися дозволу на продаж нам зброї. Це, я вважаю абсолютно реалістично. І на це має тратитися 90% зусиль дипломатії.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
перемовини Розмова Україна війна США РФ Дональд Трамп Путін дипломатія НАТО ЄС фронт допомога ЗСУ
Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати Росії: інформація станом на 4 липня
04 липня 2025, 10:20
Комбінований удар по Україні: ППО збила ракети і понад 450 російських дронів
04 липня 2025, 08:40
Заробляв гроші і віддавав на допомогу маленьким українцям: Зеленський вручив нагороду 11-річному волонтеру з Данії
03 липня 2025, 20:33
Всі новини »
 
Велика чистка мерів. Хто наступний?
Скільки заробляють «люди Зеленського»
Вся президентська рать
Найбагатші мери України
Підписуйтесь на RegioNews
03 липня 2025
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться
Шість останніх років Кабінет міністрів, який фактично втратив суб’єктність, перетворився на місце, де безперестанку "переставляють ліжка", не розуміючи, що це не приносить жодного позитивного результа...
01 липня 2025
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Навіщо Руслану Марцінківу і його фракції у міській раді Івано-Франківська раптом заманулося поборотися з абортами
27 червня 2025
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Невже на американського нарциса так вплинув костюм українського президента?
24 червня 2025
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Існує маса випадків, коли місцеві органи влади приймали рішення, ігноруючи думку громадськості. Наприклад, що стосується шкіл і лікарень, які сьогодні масово закриваються особливо в сільській місцевос...
Заплатили по 1000 доларів: на Одещині біля кордону затримали перевізника з "клієнтами"
04 липня 2025, 11:09
У Херсоні російський дрон атакував жінку: постраждала в лікарні
04 липня 2025, 10:57
Прикордонники показали, як знищують росіян на Північно-Слобожанському напрямку
04 липня 2025, 10:55
В Україні компанія не сплатила майже 9 млн грн податків під час постачання продуктів харчування для Нацгвардії
04 липня 2025, 10:45
У Полтаві покарали чоловіка, який "зливав" позиції ТЦК у чаті
04 липня 2025, 10:37
13 тисяч євро за втечу: на Буковині викрили канал незаконного переправлення чоловіків за кордон
04 липня 2025, 10:29
На Рівненщині судитимуть працівника СІЗО, якого втягнули в наркобізнес через романтичні стосунки з арештанткою
04 липня 2025, 10:22
Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати Росії: інформація станом на 4 липня
04 липня 2025, 10:20
5 років за ґратами проведе командир ДПСУ, який закупив неякісні шоломи на 36 млн грн
04 липня 2025, 10:13
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Максим Жорін
Всі блоги »