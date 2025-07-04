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04 липня 2025, 08:40

Комбінований удар по Україні: ППО збила ракети і понад 450 російських дронів

04 липня 2025, 08:40
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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У ніч на 4 липня російська армія запустила по Україні 11 ракет, а також 539 ударних дронів типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО знешкодили дві крилаті ракети та 476 ворожих БпЛА

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Ворог запустив дрони з напрямків — Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ.

Також РФ вдарила:

  • 1 аеробалістичною ракетою Х-47 М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької області;
  • 6 балістичними ракетами "Іскандер-М/KN-23" із Брянської області;
  • 4 крилатими ракетами "Іскандер-К" із Курської та Воронезької областей.

Основним напрямком удару бу Київ.

За попередніми даними, станом протиповітряна оборона знешкодила 478 засобів повітряного нападу противника (270 збили вогневими засобами, 208 – локаційно втрачені:

  • 268 ворожих БпЛА типу "Shahed" (безпілотників інших типів) збили вогневими засобами, 208 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
  • 2 крилаті ракети "Іскандер-К".

"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 8 локаціях (9 ракет і 63 БпЛА), а також падіння збитих (уламки) у 33 локаціях", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вночі 4 липня столиця зазнала масованої атаки російських безпілотників та ракет. У шести районах Києва зафіксували падіння уламків та пожежі, постраждали 19 жителів столиці.

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