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04 липня 2025, 09:42

У Києві під час атаки пошкоджено 5 автомобілів "швидкої"

04 липня 2025, 09:42
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Унаслідок нічної атаки російських військ на столицю пошкоджено п'ять автомобілів швидкої допомоги, які прямували на виклики до постраждалих мешканців Києва

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає RegioNews.

За його словами, медичний персонал не постраждав. Серед бригад, які працювали в зоні ураження, поранених немає.

Екстрені служби продовжують працювати в посиленому режимі, надаючи допомогу постраждалим і ліквідовуючи наслідки обстрілу.

Нагадаємо, у ніч на 4 липня столиця зазнала масованої атаки російських безпілотників та ракет. У шести районах міста зафіксували падіння уламків та пожежі. Було відомо про 19 постраждалих жителів Києва.

Згодом рятувальники показали наслідки масованої атаки.

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