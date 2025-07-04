Рятувальники показали наслідки масованої атаки на Київ
У ніч проти 4 липня Росія вкотре масовано атакувала столицю України. Рятувальники ліквідовують наслідки одразу у декількох районах Києва
Про це повідомляє пресцентр ДСНС України, передає RegioNews.
Наразі інформація щодо постраждалих уточнюється.
Наслідки нічної атаки на столицю:
- У Солом'янському районі через атаку сталося часткове руйнування п'ятиповерхового будинку та сталася пожежа покрівлі семиповерхового будинку.
- Окрім цього сталися загоряння у складській будівлі, на території СТО та гаражного кооперативу. Пошкоджено багато цивільної інфраструктури.
- У Святошинському районі внаслідок влучання у 14-поверховий житловий будинок сталася пожежа на 2 та 3 поверхах та у дворі сусідньої багатоповерхівки. Горіли автомобілі. Триває гасіння кількох пожеж у нежитлових будівлях.
- У Шевченківському районі під атакою БпЛА опинився ще не заселений восьмиповерховий житловий будинок - там сталося руйнування на 1 поверсі.
- У Дарницькому, Голосіївському районах зафіксовані падіння уламків БпЛА.
"До ліквідації наслідків обстрілу у Києві залучено близько 100 одиниць техніки та понад 450 чоловік особового складу", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у ніч на 4 липня столиця зазнала масованої атаки російських безпілотників та ракет. У шести районах міста зафіксували падіння уламків та пожежі, постраждали 19 жителів Києва.
Також повідомлялося, що внаслідок масованого обстрілу РФ пошкоджена залізнична інфраструктура. Поїзди курсують із затримкою до двох годин.
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