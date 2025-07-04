Рятувальники показали наслідки масованої атаки на Київ

фото: ДСНС України

У ніч проти 4 липня Росія вкотре масовано атакувала столицю України. Рятувальники ліквідовують наслідки одразу у декількох районах Києва

Про це повідомляє пресцентр ДСНС України, передає RegioNews.

Наразі інформація щодо постраждалих уточнюється.

Наслідки нічної атаки на столицю:

У Солом'янському районі через атаку сталося часткове руйнування п'ятиповерхового будинку та сталася пожежа покрівлі семиповерхового будинку.

Окрім цього сталися загоряння у складській будівлі, на території СТО та гаражного кооперативу. Пошкоджено багато цивільної інфраструктури.

У Святошинському районі внаслідок влучання у 14-поверховий житловий будинок сталася пожежа на 2 та 3 поверхах та у дворі сусідньої багатоповерхівки. Горіли автомобілі. Триває гасіння кількох пожеж у нежитлових будівлях.

У Шевченківському районі під атакою БпЛА опинився ще не заселений восьмиповерховий житловий будинок - там сталося руйнування на 1 поверсі.

У Дарницькому, Голосіївському районах зафіксовані падіння уламків БпЛА.

"До ліквідації наслідків обстрілу у Києві залучено близько 100 одиниць техніки та понад 450 чоловік особового складу", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 4 липня столиця зазнала масованої атаки російських безпілотників та ракет. У шести районах міста зафіксували падіння уламків та пожежі, постраждали 19 жителів Києва.