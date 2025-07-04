Столиця в диму: якість повітря різко погіршилась

03 липня 2025

Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться

Шість останніх років Кабінет міністрів, який фактично втратив суб’єктність, перетворився на місце, де безперестанку "переставляють ліжка", не розуміючи, що це не приносить жодного позитивного результа...