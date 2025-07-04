Столиця в диму: якість повітря різко погіршилась
У ніч на 4 липня Київ зазнав чергової масованої атаки з боку РФ. Внаслідок вибухів і численних пожеж у кількох районах столиці в небо піднялася величезна хмара густого їдкого диму, яка досі зависає над містом
Про це інформує RegioNews.
Сервіси моніторингу якості повітря фіксують різке погіршення рівня забруднення, особливо у районах, де сталися пожежі.
Мешканцям столиці радять:
- не відкривати вікна,
- обмежити перебування на вулиці,
- використовувати маски або респіратори,
- пити більше води, щоб зменшити вплив токсичних речовин на організм.
Нагадаємо, в ніч на 4 липня столиця зазнала масованої атаки російських безпілотників та ракет. У шести районах зафіксовано падіння уламків та пожежі. Попередньо відомо про 19 постраждалих.
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