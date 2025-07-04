Сумщина під вогнем: понад 120 ударів за добу, поранено людину
Протягом минулої доби російські війська здійснили понад 120 обстрілів у 52 населених пунктах у 18 територіальних громадах області
Про це повідомила Сумська військова адміністрація, передає RegioNews.
Зазначається, що в Середино-Будській громаді через удар FPV-дронами поранено одну цивільну особу.
Найбільше обстрілів зафіксовано в Сумському, Шосткинському районах .
Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ із БпЛА та РСЗВ.
Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури:
- у Конотопській громаді пошкоджено нежитлові приміщення;
- у Середино-Будській громаді пошкоджено багатоквартирний будинок, приватний будинок, приміщення навчального закладу;
- у Глухівській громаді пошкоджено приватний будинок;
- у Краснопільській громаді пошкоджено приватний будинок;
- в Есманській громаді пошкоджено приватний будинок.
Повітряного тривога в області тривала 14 годин 06 хвилин.
Нагадаємо, минулої доби окупанти завдали 377 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак зруйновані житлові будинки та автівки.
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