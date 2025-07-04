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04 липня 2025, 08:34

Сумщина під вогнем: понад 120 ударів за добу, поранено людину

04 липня 2025, 08:34
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ілюстративне фото: Сумська ОВА
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Протягом минулої доби російські війська здійснили понад 120 обстрілів у 52 населених пунктах у 18 територіальних громадах області

Про це повідомила Сумська військова адміністрація, передає RegioNews.

Зазначається, що в Середино-Будській громаді через удар FPV-дронами поранено одну цивільну особу.

Найбільше обстрілів зафіксовано в Сумському, Шосткинському районах .

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ із БпЛА та РСЗВ.

Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури:

  • у Конотопській громаді пошкоджено нежитлові приміщення;
  • у Середино-Будській громаді пошкоджено багатоквартирний будинок, приватний будинок, приміщення навчального закладу;
  • у Глухівській громаді пошкоджено приватний будинок;
  • у Краснопільській громаді пошкоджено приватний будинок;
  • в Есманській громаді пошкоджено приватний будинок.

Повітряного тривога в області тривала 14 годин 06 хвилин.

Нагадаємо, минулої доби окупанти завдали 377 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак зруйновані житлові будинки та автівки.

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